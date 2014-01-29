نقاط الاثارة الجنسية عن الرجال

ان الرجل على عكس المرأه فان جسد المرأه هو السر وراء اثارتها وايصالها للنشوة الكامله جنسيا فان الرجل جسده لا يمثل الجزء الاكبر من عمليه الاثاره.

هناك عدة نقاط على المرأه ان تعيها اثناء مداعبتها لزوجها اين تكمن نقاط الاثاره لدى الرجل؟

بالنظر إلى التكوين النفسي للرجل نجد ان اثارته تكون من عدة مناطق:

1- حاسة السمع.

2- حاسة النظر.

3- منطقة الصدر.

4- القضيب

كيف يثار الرجل بحاسة السمع؟

كالمراه الرجل يحب ان يسمع من زوجته كلمات الحب والغزل ولكن هنا يختلف الغزل من الرجل للمراه عنه من المرأه للرجل

فالمراه تحب ان يتغزل الرجل بمفاتنها وبانوثتها

اما الرجل فيحب ان تتغزل المرأه برجولته وقدرته على اداء واجبه

وايضا يستمتع الرجل بان تظهر المرأه حاجتها له

فعليك سيدتي الانثى ان تظهري ضعفك امام زوجك

ملاحظة على الهامش …

لا اقصد بالضعف ان تكوني ذليله

انما اقصد هنا اظهار الحاجه الجنسيه من الرجل

عـــــــزيزتـــي دائما اسمعي زوجك الكلمات

التي تدل على انه ( اسد عرمرم ) ترجموا كلمة عرمرم على كيفكم

المهم الغايه هي اشعار الرجل بانه عنتر زمانه في الجنس

فكلما كنتي تتقنين فن احساسه بانه الافضل ..

ستجدينه مع الوقت هو الافضل لانه في كل مره سيحاول ان يعطيكي اكثر

لانك بنظره تستحقين طالما انت تعتبيرنه ( هيرو ) اي بطلك

لذلك اطريه دائما اوصفيه بكلمات جميله تصف رجولته وليس جماله

اما ان كان زوجك يهتم بجماله دونما رجولته … ( فانت لست ممن انعم الله عليهم بزوج هيرو ) وايضا لا تنسي ان يكون بكلامك نوع من الدلع والخفه فهي جدا محببه.

2- حاسة النظر

اختي الحبيبه الرجل بصفه عامه يحب ان تتمايل زوجته امامه بحركات هادئه تبرز انوثتها

ارتدي دائما الملابس التي تظهر جزءا من جسدك ولكن انتبهي ان تعريه

فالرجل يحب دائما ان يكتشف المجهول

ولكن اغلب الظن انه يضيع طريق البدايه لذلك ضعيه على اول السطر

وهو سيكمل الجمله

لا مانع اثناء تمايلك امام زوجك من ان تدعيه يرى الطريق بوضوع اكثر باقترابك منه

من ان تدعي جسدك يلامس جسده

تمايلي ارقصي غني دلعي نفسك اظهري جسدك كوني الاجمل بنظره ..

قدمي له ما يحب عامليه كطفل سيعاملك كانثى

فالرجل يحب ان يعيش كالطفل ليظهر مشاعره حاستي النظر والسمع

ان اتقنتهما عزيزتي فانت ستملكين زوجك وثقي بانه لن يخونك حتى لو كان بطبعه خائن

لانك لن تدعي له المجال لماذا نراه يحب بائعات الهوى ..

لانهن يكذبن عليه ويظهرن رجولته كذبا فقد ترينه معه قطا اليفا محبا للنوم كسولا خمولا

ولكنه ان مارس الزنا ( والعياذ بالله ) ترينه اسدا جسورا تتحطم على سواعده الجبال

لماذا فقط

لان تلك الفتاه عرفت ما لم تعرفيه وهو كيف تظهر الوحش بداخله ليعطيها ما تريد

لذلك دربي نفسك قفي امام المرأه وحدك تغنجي تدلليلي امامها واصلحي عيوبك رتبي خطواتك هذبيها لا تجعلي طبقة صوتك عاليه انما اخفضيها اقبليه عليه بشغف لكن لا تدعيه ياخذ شيء الا ان طلبه.

3- منطقة الصدر

كالمرأه الرجل صدره نقطه حساسه في اثارته جنسيا ولكنها لا تعتبر منطقه هامه فتكفي عدة قبلات او حركات عليها .

4- القضيب

هنا في هذه المنطقه يتركز تفكير الرجل بانه سر قوته

لذلك عليك ان تعززي تفكيره باسلوبك

با لمص

او بمداعبته بجسدك نهديك اكثري مداعبة قضيب زوجك بهما دعيه يغوص بهما

فانتي ستكوني سعيده وهو سيكون سعيد فخذيك ايضا داعبيه بهما وجهك مؤخرتك دعيه يتلذذ بها

لك عـــــــــزيــــــــزتي نقاط يجب عليك مراعاتها

1- اظهري قوة زوجك ممكن في البدايه ستكون مجامله لكن ثقي بانه سيتغير مع الوقت لانك تستحقين الافضل بنظره.

2- املاي عينه لتكوني الاولى والاخيره لا تدعيه يلتفت يمنة او يسرى الا ويجد جزا منك فيه.

3- داعبي قضيبه بجسدك

4- وهذا امر هام جدا اياك ثم اياك ثم اياك ان تكرري طلبك اكثر من مره او ان تعاتبيه في امر لاكثر من مره فهو عندها سيتمرد عليك ولن تجدي منه ذاك العاشق الهائم

شبكةعيونالإخبارية

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