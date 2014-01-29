ما فوائد المعاشرة الزوجية؟

سن الله تعالى العلاقة الجنسية بين الزوجين لاستمرار البشرية، ولكن هل لها فوائد صحية للإنسان، وما فوائد تلك العلاقة التى سنها الله بين الرجل والمرأة؟

توضح الدكتورة هبة قطب استشارى العلاقات الجنسية، أن العلاقة الجنسية بين الزوجين والمعاشرة الزوجية لها العديد من الفوائد، فالجنس ليس مجرد غريزة بداخل الإنسان، وإنما هو عملية يترتب عليها العديد من العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان.

وتبين دكتورة هبة إلى أن هناك دراسات علمية توضح أن من يمارس الجنس بانتظام فى إطار الزواج كمن يمارس الرياضة بانتظام، وتعمل العلاقة الجنسية أيضا على تقوية الجهاز المناعى ومن ثم تقل إصابة الإنسان بالأمراض.

كما أن حالة الزوجين تتحسن بشكل كبير ويكون الزوجين لديهم القدرة على استكمال الحياة ومواجهة المخاوف والقلق اليومى فى الحياة، كما أن المعاشرة الزوجية الجيدة يترتب عليها التوافق بين الزوجين فى باقى أمور الحياة.

وتبين دكتورة هبة أن دراسة أمريكية أجريت على أحد المصانع، وأظهرت الدراسة أن العاملين الأزواج الذين يمارسون الجنس بشكل منتظم هم أكثر نشاطا بل وأكثر إنتاجا فى عملهم، كما أنهم الأكثر انضباطا فى المواعيد ولا يعانون من الأرق أو التعب والأقل أيضا فى طلب إجازات مرضية.

وعلى الجانب النفسى فتقول دكتورة هبة إن العلاقة الجنسية بين الزوجين لها عامل كبير على القدرة على التفهم وحل المشاكل بشكل أفضل، حيث تعطى له التوازن فى الحياة، فالعلاقة الجنسية عندما تحدث فى إطارها التى سنه الله وهو الزواج يشعر الإنسان بأنه يخرج من كل ضغوط الحياة، ويتحرر من الممنوعات، ويكون على طبيعته، بالتالى يتحرر من كل المظاهر الكاذبة التى قد يسعى إلى التظاهر بها فى حياته الطبيعية، وهو ما يخلق التوازن الكامل فى حياته.

ولذلك تؤكد دكتورة هبة فوائد المعاشرة الجنسية لصحة الإنسان النفسية والبدنية، ولكن تشير إلى ضرورة معرفة المعلومات الصحية من مصادرها، عن طريق استشارة الأطباء، ووضع تلك العلاقة فى الإطار التى سنها الله لها وهى الزواج.

شبكةعيونالإخبارية

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