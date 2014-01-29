سبب نوم الرجال بعد الجنس معلومات مهمه جدا

سؤال يدور في رؤوس بعض النساء بعد الانتهاء من ممارسة الجنس ؟

فنجد سيدات بعد سنوات طوال من الزواج يشكين من شئ لا يفهمنه ؟! بأن الجنس ينتهي فجأة عند الرجل .. ومن دون أي كلمة شكر وعندما تقرر السيدة أن تتكلم هي وبمجرد استدارتها وبدء المحاولة تسمع سيمفونية من شخير الزوج وتتعجب وتقول : بهذه السرعة من الممكن أن ينام الرجل بعد العلاقة الحميمية ؟!

وتسأل نفسها سؤالاً بديهياً لكنه خطير هل كان مستيقظاً أثناء الممارسة من ثوان أم كنت أتخيل ذلك ؟ وتغضب بشدة وتشعر بالمهانة ولا تعلم إن كان هناك عيب فيها أم فيه أم في كلاهما !!

في حقيقة الأمر أن نسبة كبيرة من الناس رجالاً ونساء يشعرون بالحاجة الى النوم و النعاس مباشرة بعد العلاقة الحميمة، لكن هذه النسبة تزيد في الرجال عنها في النساء ، وهذا يرجع الى أسباب عدة ، منها ما هو نفسي يتعلق بمفهوم الجنس عند الرجل والمرأة الذي يتبرمج عليه المخ ، ومنها ما هو جسدي له علاقة بطبيعة الإختلاف في مزاج الجنس عند كل منهما .. وهنا نذكر الأسباب التى تجعل الزوج يميل للنعاس بعد ممارسة الجنس مع زوجته :

1. أن الجنس عادة يحدث ليلاً عند رجوع الرجل من العمل ويكون بالطبع متعباً نتيجة يوم مرهق وشاق وهو يبرمج دماغه وجهازه العصبي على هذه العادة فيقول في نفسه سأمارس العلاقة الحميمة وأنام ، وهذا الإيحاء يستجيب له مركز النوم في الدماغ .

2. الجنس يفهمه الرجل على أنه وسيلة للمتعة والإسترخاء أكثر من المرأة ، وهذا أيضاً يبرمج مركز المتعة وأفيونات الدماغ على التجاوب الإيجابي مع الجنس عند الرجل عنه عند المرأة ، فالمرأة ترى أن الجنس واجب أكثر منه متعة وهذا ما قد يؤدي إلى شعور نسبة غير قليلة من النساء بالضيق بعد الجنس حتى فى حال الوصول الى النشوة .

3. طبيعة النشوة عند الرجل ( القذف ) تتطلب مجهوداً جسدياً أكبر من المرأه لذا يحتاج الجسم بعده للراحة ، فالمجهود المبذول في المره الواحدة يساوي الصعود بسرعة من دون توقف لخمسة أدوار من سلم عمارة .

4. معظم الرجال يكتمون أنفاسهم قبل وأثناء هزة الجماع حتى يزيدوا من الإحساس بالنشوة والشعور الإيجابي بالطاقة الإيجابيه والإثارة وهذا التكتم من شأنه تقليل نسبة الأكسجين الداخل إلى المخ مما يسبب احساس بالنعاس المصاحب بالشعور بالكسل والإرهاق ، وقد يستمر هذا الإحساس لليوم التالي .

5. قبل النشوة عند الرجل وأثناء الإثارة يفرز الجسم هرمون النورادرينالين الذي يزداد تدريجياً إلى أن يصل إلى الهبوط المفاجئ عند الرجل يصاحبه شعور بالنعاس و الحاجة الى الإسترخاء

شبكةعيونالإخبارية

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