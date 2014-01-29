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وفاة مغنّي موسيقى الفولك Pete Seeger

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وفاة مغنّي موسيقى الفولك Pete Seeger وفاة مغنّي موسيقى الفولك Pete Seeger

رحل المغني Pete Seeger المعروف بأدائه لموسيقى الفولك "Folk Music" عن عمر 94 في مدينة مانهاتان في نيويورك.

وحسب ما أفاد موقع  "New York Times" إنتشر خبر وفاة Seeger الذي أعلنه حفيده يوم الاثنين، بعدما كان يرقد في إحدى مستشفيات نيويورك. بدأ المغني والكاتب الموسيقى مسيراته الغنائية في أغاني الفولك من قاعات الجامعة التي كان يدرس فيها إلى المهرجانات الضخمة حتى وصل إلى مدرج " Lincoln Memorial" لإحياء الحفل الإفتتاحي للرئيس Barack Obama.

Seeger بدأ حياته المهنية كصحافي في إحدى الجرائد إلا أن دخل عالم الموسيقى بعدما تعرف على مغني البلوز Huddie Ledbetter، وفي العام 1993 حاز على جائزة غرامي بالإضافة إلى أنه يحصد في رصيده أكثر من 100 ألبوم.

ويذكر أنه قبل وفاته ترك المغني صفحة خاصة به على موقع "تويتر".

 

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