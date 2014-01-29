ضبط 610 «كرتونة » مساحيق تجميل مسرطنة بميناء بورسعيد

أحبطت مباحث ميناء بورسعيد برئاسة العميد عبد العزيز كمال بالتنسيق مع جمارك بورسعيد برئاسة أحمد الصياد وكيل أول وزارة المالية ورئيس المنطقة الشرقية للجمارك محاولة تهريب حاوية «40» قدم قادمة من الصين « برواز صور » بإجمالى «610» كرتونة بداخلها أدوات مكياج متنوعة فاخرة، بالمخالفة لما هو وارد في بوليصة الشحن.

كانت معلومات وردت الى رئيس المنطقة الشرقية للجمارك من مجدى ابراهيم مدير استخبارات المنطقة تفيد وجود حاوية بالمستودع العام برقم RFCU 501402 قادمة من ميناء نيننجا بو بالصين، تحتوى على مشمول مغاير للحقيقة المثبته بالبوليصة.

> تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مباحث أمن الموانئ بجمارك وبفتح الحاوية تبين وجود أصناف مخالفة لما هو وارد من البوليصه، ومحظور إستيرادها إلا بعد الحصول على الموافقات المشروطه، وجارى حصر جميع البضائع المخالفة داخل الحاوية.

> أمر سعيد ناصر رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد تحرير محضر تهريب جمركى بمعرفة أحمد عنان مدير عام المستودع تمهيدا لتحريك الدعوى الجنائية.