القائد العام لشرطة دبي يقرر ترقية قيادات

أصدر اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، قرارا إداريا يقضي باستحداث منصب مساعد القائد العام ضمن الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي، وتم بموجبه تثبيت اللواء عبدالرحمن محمد رفيع بمنصب مساعد القائد العام لخدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، بمنصب مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، واللواء خبير طارش عيد المنصوري بمنصب مساعد القائد العـام لشـؤون الإدارة، واللـواء المهنـدس المستشـار محمـد سيف الزفيـن بمنصـب مساعـد القائـد العـام لشـؤون العمليـات، واللواء الأستـاذ الدكتـور محمـد أحمـد بن فهـد بمنصـب مساعـد القائـد العـام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني بمنصب مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري بمنصب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

تثبيت

كما وأصدر اللواء المزينة قرارا يقضي باستحداث الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وقرارا إداريا تم بموجبه تثبيت اللواء محمد سعيد محمد المري مديراً للإدارة العامة لخدمة المجتمع، واللواء محمد سعيد بخيت سعيد مديراً للإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعميد طيار أنس عبدالرحمن إبراهيم المطروشي مديراً للإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالنيابة، والعميد الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مديراً للإدارة العامة للشؤون الإدارية بالنيابة، والعميد عبدالله علي عبدالله حسن الغيثي مديراً للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، والعميد المهندس كامل بطي محمد السويدي مديراً للإدارة العامة للعمليات بالنيابة، والعميد علي عتيق غانم بن لاحج مديراَ للإدارة العامة لأمن المطارات بالنيابة، والعميد علي محمد عبدالله حسين الشمالي مديراً للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة، والعميد أحمد محمد رفيع مديراً للإدارة العامة للموارد البشرية بالنيابة، والعميد المهندس الدكتور خالد علي المري مديراً للإدارة العامة للخدمات الالكترونية بالوكالة، والعقيد خالد علي فهد شهيل نائباً لمدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالوكالة، والعقيد الدكتور غيث غانم سيف عبيد السويدي مديراً لأكاديمية شرطة دبي بالنيابة، والعقيد عيد محمد ثاني حارب مديراً للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوكالة، والعقيد سيف مهير سعيد المزروعي مديراً للإدارة العامة للمرور بالنيابة، والعقيد الشيخ محمد عبدالله راشد المعلا مديراً للإدارة العامة للجودة الشاملة بالوكالة.

تطوير وتحديث

وقال اللواء عبد الرحمن رفيع ان مناصب مساعدي القائد العام وضعت بهدف التغيير من اجل التطوير والتحديث والإبداع، ومن اجل الارتقاء بالعمل، لافتا الي ان المجتمع ينظر إلى شرطة دبي علي انها الجهاز الشرطي المتطور حيث وصلت إلى مستوى من العالمية، واصبحت في مصاف اجهزة الشرطة المتقدمة.

واكد اللواء طارش ان وجود 7 قيادات شرطية في منصب مساعدين للقائد العام سيخلق نوعا من التنافس بينهم، من اجل اداء افضل، يصب جميعه في خدمة القيادة والمجتمع، كما انه سيمنح الضباط فرصا لاظهار القدرات الابداعية وتحمل مسئوليات جديدة.

ولفت اللواء المنصوري إلى أن المرحلة المقبلة في القيادة العامة لشرطة دبي تستدعي من الجميع العمل بكفاءة اعلى وتقديم خططهم التطويرية بناء على التطور الذي تشهده الامارات وامارة دبي والمنافسة على الانجازات العالمية وليست المحلية فقط.

ومن جانبه أكد اللواء الزفين انه سيقوم بدراسة الاوضاع الحالية في إدارتي العمليات وعمليات الهيئات والمنشآت والطوارئ للوقوف على الاسس الاستراتيجية المعتمدة لتحقيق اهداف القيادة العامة لشرطة دبي، منوها بأن المرحلة الاولى ستكون تقييما للأوضاع الحالية يليها اعادة التخطيط بما يتناسب وتطورات القيادة العامة لشرطة دبي.

ولفت اللواء الزفين الى انه سيحاول خلال المرحلة المقبلة اعادة جدولة الادارات التي تقع تحت اختصاصه، كما سيقوم بعمل خطط قصيرة وطويلة المدى، لافتا الى ان سيتم استغلال كافة المقومات التي توفرها شرطة دبي من مقومات مادية ومعنوية وبشرية. وقال اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي ان التغييرات الجديدة تأتي لتمنح الضباط على اختلاف المستويات مهام ومسئوليات جديدة لمواكبة التطور الذي تشهده دبي والذي ينعكس على زيادة المهام الموكلة للقيادة العامة لشرطة دبي المعنية بحفظ الأمن والأمان.

رؤية مستقبلية

أكد القائد العام لشرطة دبي أن القرارات الإدارية جاءت متوافقة مع الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة الرامية لإعطاء الكوادر الشابة فرص لتولي مسؤوليات في العمليات الشرطية وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لشرطة دبي المتوافقة مع استراتيجية وزارة الداخلية وحكومة دبي وتحقيقا لمتطلبات المرحلة المقبلة للوصول إلى أعلى درجات الجودة في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين وزوار هذه الأرض الطيبة.