سيف بن مرخان الكتبي: شفاك الله وعافاك بو سلطان

قال سيف بن مرخان الكتبي مدير مكتب سمو ولي عهد دبي: بقدر الحزن والقلق على صحة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها سموه صباح الجمعة الماضي، تلقينا بارتياح خبر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ثم تطمينات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة باستقرار الحالة الصحية لصاحب السمو رئيس الدولة.

تنتابنا مشاعر متناقضة من القلق والارتياح، من الحزن والأمل في الله -وهو الغالب إن شاء الله- أن لا يرد دعاء هذا الشعب الوفي الذي حول المحنة إلى ملحمة وفاء ودعاء؛ فالمشهد وإن كان صعبا ومؤلما فإن من إيجابياته التفاف الشعب حول قائده من خلال وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، والدعوات في الصلوات والخلوات للمولى عز وجل أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الامارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

واستطرد الكتبي هنا: أود أن أخص مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق حيث إن شعبنا معروف بكثرة مشاركاته وتغريداته وتعليقاته؛ فلئن كانت المشاركات التي تعبر عن الولاء والمحبة والشكر لرئيس الدولة تحتل مساحة لا بأس بها في الأوقات العادية أو أثناء المناسبات الوطنية؛ فإنها الآن تشغل كل المساحة دعاء ومناجاة وتضرعا لله رب العباد أن يمن بالشفاء العاجل والتام على صاحب السمو رئيس الدولة. ومن الملاحظ أيضا أن البرامج التفاعلية عبر الإذاعة والتلفاز كبرامج البث المباشر وغيرها لا يكاد يخلو من اتصال أو رسالة نصية أو حوار على اختلاف الموضوعات من البدء بالدعاء لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

فعنوان الساعة بامتياز "شفاك الله وعافاك بو سلطان".