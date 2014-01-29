الزفين يطلع على بدلات مخففة للصدمات

أكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الحفاظ على كوادرها البشرية من خلال توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات، جاء ذلك أثناء اطلاعه على مميزات بدلات مخففة للصدمات قام بتجربتها رقباء السير، بحضور العقيد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، والرائد ماهر عبدالله بن حيدر، رئيس قسم سرايا الشغب من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والملازم أول يعقوب خليفة السويدي، رئيس قسم خبراء المعاينة.

وأشار اللواء الزفين إلى أن ارتداء رقيب السير مثل هذه البدلة قد يقيه من العديد من الإصابات التي يتعرضون لها أثناء أداء الواجب، حيث تتميز البدلة بوجود إسفنج قوي يخفف الإصابات أثناء الاصطدام أو الوقوع على الأرض.

حوادث

توفي شخص وأصيب آخر بإصابة متوسطة نتيجة حادث تصادم بين مركبتين على شارع الشيخ زايد. وأفاد اللواء الزفين، أن الحادث وقع بين مركبتين من نوع فورد ولكزس على شارع الشيخ زايد أسفل الجسر السادس بالاتجاه إلى إمارة الشارقة. وأشار إلى أن الحادث قد وقع نتيجة الانحراف المفاجئ بالمركبة الذي أدى إلى التصادم بين المركبتين وتدهور المركبة المتسببة بالحادث.

دهس

ووقع حادث دهس على شارع داخلي بالقرب من أبراج الإمارات أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من المشاة بإصابات بين البليغة والمتوسطة. وأشار الزفين إلى أن الحادث وقع بالقرب من أبراج الإمارات بينما كان ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية يمشون على الرصيف المحاذي للشارع الفرعي، قام سائق مواطن بالانحراف المفاجئ إلى خارج الطريق وصعود الرصيف الأمر الذي أدى إلى دهس الأشخاص.

احتراق 3 سيارات

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من إخماد حريق نشب في 3 سيارات لنقل مواد غير صالحة للاستخدام بالإضافة إلى كابسة نفايات، فيما احترقت السيارات بالكامل. وقال مصدر في الدفاع المدني في دبي انه ورد بلاغ في الساعة الثانية و52 دقيقة من ظهر امس يفيد بنشوب حريق في مكب النفايات في منطقة القصيص، وعلى الفور تحركت فرق الاطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذي امتد للسيارات بشكل كامل بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال داخلها.