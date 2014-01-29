وزير التضامن يستعرض تقريرًا عن المعاشات المبكرة بمجلس الوزراء اليوم

يستعرض الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء، تقريرًا عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع", إنه من المقرر أن يتحدث الوزير عن المشاكل التى تواجه أصحاب المعاشات المبكرة بعد إلغاء المادة 19 من قانون 135 لسنة 2010 وقيام الوزارة بتشكيل لجنة لبحث مطالبهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شكل فيه الوزير لجنة، لبحث جميع حالات المتضررين من المعاش المبكر وتقاضيهم مبالغ صغيرة لا تتجاوز 139 جنيها، بعد إلغاء قانون 135 لسنة 2010، الذى يعرف بقانون "بطرس غالى"، على أن يحصل هؤلاء على معاش يعادل قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى الذى يقرب من 477 جنيها بعد الزيادة المقررة له.