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ماندزوكيتش يعود لبايرن ميونيخ أمام شتوتجارت.. وغياب روبن وريبري

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ماندزوكيتش يعود لبايرن ميونيخ أمام شتوتجارت.. وغياب روبن وريبري ماندزوكيتش يعود لبايرن ميونيخ أمام شتوتجارت.. وغياب روبن وريبري

(/ أ ش أ /) - عاد المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إلى تشكيل بايرن ميونيخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم قبل المباراة أمام شتوتجارت غدا الأربعاء.

واستمر غياب الجناح الهولندي آريين روبن صانع اللعب والفرنسي فرانك ريبري بسبب الإصابة.

وكان الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ، قد استبعد ماندزوكيتش من المباراة التي فاز فيها الفريق على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين نظيفين يوم الجمعة الماضي.

وغاب ماندزوكيتش عن مباراة مونشنجلادباخ بعد خمسة أسابيع من العطلات الشتوية حيث ، لم ينل اعجاب جوارديولا خلال التدريبات.

وقال جوارديولا فى تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء أن ريبري الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإصابة سيغيب عن مباراة الغد بسبب عدم التعافى.

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