بالفيديو - ريال مدريد يعبر إسبانيول.. وينتظر الفائز من أتليتكو وبلباو

(إفي): تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على إسبانيول بهدف نظيف سجله الصاعد خيسيه رودريجيز في إياب ربع النهائي الذي احتضنه ملعب سانتياجو برنابيو.

تقدم الريال مبكرا (ق7) حيث أرسل تشابي ألونسو تمريرة طويلة من منتصف الملعب ضربت دفاعات إسبانيول لتصل إلى خيسيه الذي انطلق من الناحية اليمنى ووضعها بسهولة في شباك حارس إسبانيول كيكو كاسيا.

كاد إيسكو ألاركون يضيف الهدف الثاني للريال (ق11) عقب انطلاق سريعة من رونالدو من الناحية اليسرى حيث أرسلها عرضية على ارتفاع منخفض تقدم لها لاعب مالاجا السابق بقدمه في وقت متأخر لتمر دون مخاطر على النادي الكتالوني.

انفرد رونالدو (ق22) بالمرمى عقب تمريرة ماكرة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا إلا أن كيكو كاسياس تألق ونجح في صد الكرة.

عاد كاسيا مجددا لينقد مرماه من هدف إثر تسديدة لدي ماريا بعد سلسلة من التمريرات للاعبي الريال تصطدم بالدفاع لتغير اتجاهها ولكن حارس إسبانيول تحلى باليقظة اللازمة لاخراجها(ق33).

كاد إسبانيول يدرك التعادل (ق44) حيث سدد سرجيو جارسيا تسديدة من مرة واحدة عقب تلقيه عرضية متقنة إلا أنها علت العارضة.

تألق كاسيا مجددا مع بداية الشوط الثاني (ق47) حيث تلقي كريستيانو عرضية أرضية من مواطنه فابيو كوينتراو داخل منطقة الجزاء وسددها إلا أن الحارس أبعدها إلى ركنية.

واصل الحظ معاندة كريستيانو رونالدو حيث سدد كرة في الشباك من الخارج عقب بينيه من خيسيه (ق 55).

واصل إسبانيول على استحياء محاولاته لادراك التعادل إلا أنها لم ترق للفرص الحقيقية امام صلابة الدفاع التي أظهرها النادي الملكي أو تسرع لاعبي النادي الكتالوني في انهاء الهجمات.

حصل رونالدو (ق66) على بطاقة صفراء بحجة عرقلته للاعب إسبانيول سيدني، حيث ظهرت عليه علامات التعجب من قرار الحكم.

وأجرى المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ق74) تغييرا بخروج كوينتراو لتجدد الاصابة عقب تدخل مع الأورجوائي ستواني ونزول البرتغالي بيبي.

وتعرض لاعب إسبانيول فيكتور سانشيز (ق76) للطرد عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية حيث تعمد لمس الكرة بيده ليكمل الفريق الكتالوني المباراة بعشرة لاعبين.

أجرى أنشيلوتي (ق80) تغييرا آخرا بخروج إيسكو الذي لم يقدم شيئا يذكر ونزول المهاجم الصاعد ألبارو موراتا تبعه تغيير آخر بخروج دي ماريا (ق85) ونزول البرازيلي كاسيميرو.

وفي الدقيقة 86 يهدر راؤول رودريجز فرصة التعادل عقب تلقيه عرضية رائعة من بعيد ولكنه سددها بغرابة شديدة في شباك إيكر كاسياس من الخارج.

وينتظر الريال تحديد خصمه في نصف نهائي كأس الملك على ضوء نتيجة مباراة اياب ربع النهائي بين أثلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد غدا الأربعاء على ملعب سان ماميس، علما أن الـ"روخيبلانكوس" فازوا ذهابا بهدف نظيف.