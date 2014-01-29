اليوم.. محافظ أسيوط يفتتح تمثال الزعيم جمال عبد الناصر

يفتتح اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، تمثال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بحضور أسرة الزعيم ونخبة من الوزراء والمفكريين والأدباء والسياسيين.

ويقع تمثال الزعيم جمال عبد الناصر يقع أمام مسجد عمر مكرم ويعتبر الموقع هو المدخل بالنسبة لمدينة أسيوط.

ويقام الافتتاح وسط احتفال كبير بموقع التمثال بمشاركة أسرة الزعيم الراحل يضم العديد من الفقرات الفنية وتشارك فيه فرقة موسيقى الشرطة ويبدأ برنامج الاحتفال بالسلام الوطني ويعقبه قراءة آيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ويعقب ذلك إزاحة الستار عن التمثال بمصاحبة عزف موسيقى الشرطة كما يشهد الحفل عرض فقرات فنية من رقصات التنورة وعزف الآلآت، كما يقدم محافظ أسيوط درع المحافظة لأسرة الزعيم تكريما لحضورهم الاحتفال.