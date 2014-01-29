"أبو النصر" يخاطب حسام عيسى لإلغاء "التحصيلية" لطلاب مصر بالسعودية

أعلن اتحاد طلاب مدارس مصر، استجابة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لمطالب الاتحاد والخاصة بمشاكل طلاب الجالية المصرية بالسعودية والمتعلقة بصعوبة الالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية.

وأوضح الاتحاد من خلال بيان أصدره، منذ قليل، أن "أبو النصر" خاطب الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، رسميا بمشاكل الطلاب المصريين بالسعودية، وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط خطوات الالتحاق بالجامعات المصرية لأبنائنا بالخارج.

وأكد اتحاد طلاب مدارس مصر، أنه تقدم بعدة مطالب للوزير تضمنت: "إلغاء الاختبار التحصيلى نهائيا، وزيادة نسبة القبول بالجامعات المصرية الحكومية، والإسراع فى مواعيد التنسيق ومساواتهم بالطلاب المصريين ودخول الجامعات قبل بدايتها".

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