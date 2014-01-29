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اشتباه في وجود قنبلة داخل شركة «الغاز المسال» يثير الذعر بالبحيرة‎

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اشتباه في وجود قنبلة داخل شركة «الغاز المسال» يثير الذعر بالبحيرة‎ اشتباه في وجود قنبلة داخل شركة «الغاز المسال» يثير الذعر بالبحيرة‎

أرشيفية

سادت حالة من الذعر داخل مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، بعد الاشتباه فى وجود قنبلة داخل غرفة الصيانة داخل شركة الغاز المسال «LNG ».
> كان اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة ، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوجود جسم غريب يشتبه فى كونه عبوه ناسفة داخل غرفة الصيانة بشركة الغاز المسالLNG .

انتقل اللواء أشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى، و العميد محمد خريصة رئيس المباحث، و العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات و تم عمل كردون أمنى حول المكان و استدعاء سيارات الإطفاء، بسبب خطورة الموقع الذى يضم خزانات للغاز الطبيعى يمكن أن تتسبب فى كارثة فى حالة حدوث اى تسرب ، و بفحص الجسم المشتبه فيه بواسطة الكلاب المدربة على كشف المفرقعات، تم العثور على كيس بلاستيكى داخله تليفون محمول موصل بدائرة كهربائية بدائية غير قابلة للانفجار.

وتواصل المباحث جهودها، للتعرف على الشخص الذى كان وراء الواقعة.

كان عدد من النشطاء بمدينة ادكو، قد حذروا من تواجد عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان داخل شركة الغاز المسال، وطالبوا بإبعادهم عن الشركة بسبب خطورة الموقع الذى يمكن أن يتسبب اى انفجار فيه إلى تدمير عدة مدن .

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