أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وقفة احتجاجية للفنانين أمام المتحف الإسلامي تنديدا بتفجير مديرية أمن القاهرة

Google+ Print
وقفة احتجاجية للفنانين أمام المتحف الإسلامي تنديدا بتفجير مديرية أمن القاهرة وقفة احتجاجية للفنانين أمام المتحف الإسلامي تنديدا بتفجير مديرية أمن القاهرة

المتحف الاسلامى

نظم مساء اليوم الثلاثاء عدد من الفنانين والمثقفين وقفة إحتجاجية أمام المتحف الإسلامي ومديرية أمن القاهرة تنديدا بالتفجير الذي حدث منذ أيام وتسبب في وفاة عدد من الأشخاص وتضرر واجهة مبنى مديرية الأمن بالإضافة إلى تعرض أجزاء كبيرة من المتحف الإسلامي المواجه للمديرية للدمار.

شارك في هذه الوقفة عدد من الفنانين منهم أحمد عبد الوارث،أحمد عبد العزيز،والمنتج السينمائي محمد العدل،والكاتب الصحفي جمال فهمي، والإعلامي جمال إسماعيل.

من جانبه قال الفنان أشرف عبد الغفور نقيب الفنانين في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه الوقفة جاءت من الحس الوطني لهؤلاء الفنانين الذين شعروا بأن وطنهم في خطر،وينبغي الوقوف بجانبه حتى يعبر هذه المرحلة الصعبة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا