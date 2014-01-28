وقفة احتجاجية للفنانين أمام المتحف الإسلامي تنديدا بتفجير مديرية أمن القاهرة

نظم مساء اليوم الثلاثاء عدد من الفنانين والمثقفين وقفة إحتجاجية أمام المتحف الإسلامي ومديرية أمن القاهرة تنديدا بالتفجير الذي حدث منذ أيام وتسبب في وفاة عدد من الأشخاص وتضرر واجهة مبنى مديرية الأمن بالإضافة إلى تعرض أجزاء كبيرة من المتحف الإسلامي المواجه للمديرية للدمار.

شارك في هذه الوقفة عدد من الفنانين منهم أحمد عبد الوارث،أحمد عبد العزيز،والمنتج السينمائي محمد العدل،والكاتب الصحفي جمال فهمي، والإعلامي جمال إسماعيل.

من جانبه قال الفنان أشرف عبد الغفور نقيب الفنانين في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه الوقفة جاءت من الحس الوطني لهؤلاء الفنانين الذين شعروا بأن وطنهم في خطر،وينبغي الوقوف بجانبه حتى يعبر هذه المرحلة الصعبة.

أ ش أ