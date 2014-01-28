بالفيديو طرح برومو ألبوم دياب”ياواد يا سوسو”

طرح المنتج نصر محروس اليوم برومو ألبوم “يا واد يا سوسو” للمطرب الشعبي دياب،ومن المقرر طرحة خلال الأيام القادمة.

> ويضم الألبوم 10 أغنيات، تعاون فيهم دياب مع عدد من الشعراء، منهم أمير طعيمة، نادر عبدالله، محمد عاطف، وملاك عادل، كما كتب المنتج نصر محروس أكثر من أغنية في الألبوم.

> أما على مستوى التلحين فتعاون دياب مع رامي جمال، عزيز الشافعي، محمد يحيى، وأحمد محي، ومحمد راجح، ومن الموزعينأمير محروس، أحمد إبراهيم، رفيق عاكف.

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