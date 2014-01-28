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بالفيديو طرح برومو ألبوم دياب”ياواد يا سوسو”

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بالفيديو طرح برومو ألبوم دياب”ياواد يا سوسو” بالفيديو طرح برومو ألبوم دياب”ياواد يا سوسو”

طرح المنتج نصر محروس اليوم برومو ألبوم “يا واد يا سوسو” للمطرب الشعبي دياب،ومن المقرر طرحة خلال الأيام القادمة.
> ويضم الألبوم 10 أغنيات، تعاون فيهم دياب مع عدد من الشعراء، منهم أمير طعيمة، نادر عبدالله، محمد عاطف، وملاك عادل، كما كتب المنتج نصر محروس أكثر من أغنية في الألبوم.
> أما على مستوى التلحين فتعاون دياب مع رامي جمال، عزيز الشافعي، محمد يحيى، وأحمد محي، ومحمد راجح، ومن الموزعينأمير محروس، أحمد إبراهيم، رفيق عاكف.

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