مسلحون يهاجمون سيارة ترحيلات لتهريب 20 من عناصر الإرهابية

أكد مصدر امنى، ان حوالى 20 مسلح، حاولوا الهجوم على سيارة ترحيلات، تقل نحو 20 من عناصر جماعة الأخوان الإرهابية، اثناء نقلهم الى محبسهم فى معكسر الامن، بعد ان صدر امر من النيابة العامة بحبسهم اربعة ايام على ذمة التحقيقات، وذلك اعلى محور 26 يوليو.

> واشار المصدر ان القوات تبادلت مع المسلحين إطلاق النيران، وتمكنت من القبض على اثنين منهم، وبحوزتهم اسلحة نارية.