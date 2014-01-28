الأمن المركزى يدفع بتشكيلات أمنية لمواجهة مسيرات الإخوان بحلوان

قام قطاع الامن المركزى، بالدفع بعدد من التشكيلات الامنية، بعد ان وردت معلومات الى وزراة الداخلية، نبية العشرات من انصار جماعة الإخوان الإرهابية، بتنظيم مسيرات ليلة فى منطقة حلوان.

> واكد مصدر امنى، ان تشكيلات الامن المركزى وصلت بالفعل، وتتمركز حالياً من خلال عدة نقاط امنية، للإنطلاق فوراً، وفض اى مسيرات للعناصر الإرهابية.