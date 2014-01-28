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“العليا للانتخابات” تحدث قاعدة بيانات الناخبين وضمانات نزاهة الانتخابات

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“العليا للانتخابات” تحدث قاعدة بيانات الناخبين وضمانات نزاهة الانتخابات “العليا للانتخابات” تحدث قاعدة بيانات الناخبين وضمانات نزاهة الانتخابات

اللجنة العليا للانتخابات

عقدت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، إجتماعا بكامل تشكيلها لبحث الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث وجهت اللجنة أمانتها العامة بمتابعة تحديث قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة بذلك وفقاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

وصرح المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية و المتحدث الرسمي لها أنها تدارست التنسيق مع ممثلي وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، بشأن تحديد لجان الانتخاب وتوافر الشروط اللازمة قانوناً في المقار المحددة لها ، وتوزيع الناخبين عليها، على نحو يراعي فيه التيسير على الناخبين.

وأضاف المستشار فهمي أن اللجنة تعمل على توافر الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات الرئاسية سواء فيما يتعلق باللجان التي ستخصص للمصريين المتواجدين خارج البلاد أو فيما يتعلق بالانتخاب داخل الجمهورية.. لافتا إلى أن اللجنة تترقب صدور التعديلات التشريعية على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية .
> أ ش أ

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