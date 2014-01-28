سفير مصر فى زامبيا يقدم أوراق اعتماده لسكرتير عام الكوميسا

أ. ش.أ

قدم رجائى نصر، سفير مصر فى زامبيا، أوراق اعتماده لسكرتير عام تجمع الكوميسا كمندوب دائم لمصر لدى التجمع. ووفقا لبيان وزارة الخارجية اليوم، فقد ألقى السفير رجائى خطاباً أمام وسائل الإعلام المحلية المختلفة، أعرب فيه للسكرتير العام عن عزم مصر استكمال دورها الريادى فى أفريقيـا فى إطار عضويتها فى كل من الكوميسا والتجمع الثلاثى.

وتبرز أهمية الكوميسا بالنسبة لمصر فى كونها تجمع يضم 19 دولة بعدد سكان يبلغ 430 مليون نسمة، يمثلون نصف تعداد السكان فى أفريقيا، ويعيشون على مساحة تزيد على 12 مليون كيلو متر مربع، ويبلغ مجموع الناتج المحلى والإجمالى للكوميسا 447 مليار دولار.