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ضبط 5 من عناصر الإخوان بحوزتهم قنبلة محلية الصنع و24 زجاجة مولوتوف بمدينة نصر

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ضبط 5 من عناصر الإخوان بحوزتهم قنبلة محلية الصنع و24 زجاجة مولوتوف بمدينة نصر ضبط 5 من عناصر الإخوان بحوزتهم قنبلة محلية الصنع و24 زجاجة مولوتوف بمدينة نصر

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على 5 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وبحوزتهم قنبلة محلية الصمنع و24 زجاجة مولوتوف.

وقال مصدر أمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – انه تم القبض على المذكورين أثناء تواجدهم أمام مسجد السلام بمدينة نصر، مشيرا الى انهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال الشغب أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأضاف المصدر الأمنى أن المتهمين اعترفوا كذلك بالحصول على مبالغ مالية مقابل القيام باعمال شغب خلال محاكمة الرئيس المعزول، مشيرا الى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ

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