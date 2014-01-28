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تقرير - بماذا تنصح الجماهير ميدو حتى يقود الزمالك للانتصارات

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تقرير - بماذا تنصح الجماهير ميدو حتى يقود الزمالك للانتصارات تقرير - بماذا تنصح الجماهير ميدو حتى يقود الزمالك للانتصارات

ماذا يحتاج أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للزمالك لكي يقود الفريق الأبيض للانتصارات.. سؤال طرحه FilGoal.com على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت أبرز الإجابات أن يقود ميدو اللاعبين لكي "يلعبوا برجولة"، فيما يرى البعض أن التخلي عن بعض اللاعبين في تشكيل الفريق مثل أحمد سمير وأحمد جعفر قد يكون الحل.

آخرون يروا أن تغيير طريقة لعب حلمي طولان كذلك وجد البعض الحل في توفير مستحقات اللاعبين واحتضان اللاعبين الغاضبين مثل شيكابالا.

يذكر أن الزمالك يدخل أولى مبارياته تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" يوم الأربعاء عندما يواجه المنيا في الدوري المصري.

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