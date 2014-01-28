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تفاصيل جلسة الزمالك وشيكابالا.. وعرض النادي الأبيض

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تفاصيل جلسة الزمالك وشيكابالا.. وعرض النادي الأبيض تفاصيل جلسة الزمالك وشيكابالا.. وعرض النادي الأبيض

يقدم FilGoal.com تفاصيل الجلسة التي جمعت بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" ونادي الزمالك في محاولة الطرفين للوصول إلى حل يرضي كل منهما.

شيكابالا معترض على عدم حصوله على مستحقاته منذ فترة طويلة، في حين يرغب النادي الأبيض في تقليص عقد اللاعب الدولي الأسمر.

واجتمع الطرفان سويا يوم الثلاثاء.

اللاعب عرض ترك كافة مستحقاته المتأخرة لدى النادي، مقابل تركه يرحل عن القلعة البيضاء.

في المقابل، رفض الزمالك العرض بشكل تام.

وعرض الزمالك أمرا أخر، وهو أن يرحل شيكابالا بعقود إعارة يمكن أن يتم تجديدها.. لكن دون أن يترك النادي.

لم يبد اللاعب اعتراضا، وبدأ التفاوض على النقطة الثانية.. وهو ما الذي يدين به الزمالك لشيكابالا ماليا.

شيكابالا والزمالك كل منهما يطرح رقما مختلفا عن الأخر.. الزمالك مؤمن بأن شيكابالا له مستحقات أقل بكثير مما يطلبه اللاعب.

في النهاية توصل الطرفان لاتفاق، بأن يطلب الزمالك من إدارته المالية تقديم كافة الأوراق الخاصة بشيكابالا، على ان يتم اجتماع جديد بين الطرفين يوم الأربعاء.

وقال أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك لـFilGoal.com: "لا توجد خلافات مع شيكابالا، هناك فقط رغبة في أن يتم تسوية كل شيء باحترام بين الطرفين".

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