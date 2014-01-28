ننشر أول صورة لشهيد الشرطة عقب إطلاق النيران عليه أمام كنيسة أكتوبر

ينشر "اليوم السابع" أول صورة لرقيب الشرطة محمد طه سيد أبو حامد شهيد الواجب الذى استشهد أمام كنيسة العذراء بأكتوبر.

كان مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أكد أنه فى حوالي الساعة الثالثة من ظهر اليوم الثلاثاء، تعرضت قوة الشرطة المكلفة بتأمين كنيسة السيدة العذراء مريم بالحي العاشر دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، لإطلاق أعيرة نارية من قبل مستقلى إحدى السيارات، فبادلتهم القوة إطلاق الأعيرة النارية.

وأضاف المصدر أن القوات تمكنت من ضبط السيارة مرتكبة الواقعة ومحمد عبد الحميد إبراهيم، مصاب بطلقات نارية بالظهر، وأحمد محمد فؤاد عبد الرحمن، مصاب بطلق ناري بكف اليد اليمنى وبحوزتهما سلاح آلي وبندقية خرطوش و5 طلقات، واستشهد على أثر ذلك الشرطي محمد طه سيد أبو حامد من قوة قسم شرطة ثان أكتوبر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

>