بعد فشل مشروعها مع طليقها أسرار نادية الجندي في رمضان

بعد فشل المنتج محمد مختار طليق الفنانة نادية الجندي في العثور على منتج يشارك معه في إنتاج مسلسله "الحب والسلاح"، الذي كان من المزمع أن تقوم ببطولته طليقته، وافقت هذه الأخيرة على مسلسل"أسرار" ليكون عملها الدرامي الذي ستطل به في رمضان المقبل.

وبالفعل وقعت الجندي على عقده وحتى الآن لم تعثر على الفنان الذي يشاركها البطولة بسبب انشغال الكثيرين بأعمال أخرى.

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