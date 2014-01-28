"مالك عذر" تجدّد تعاون الفهد والرويشد بعد 10 أعوام

أشاد الملحن أحمد الفهد بتعاونه الجديد مع الفنان عبد الله الرويشد من خلال أغنية "مالك عذر"، وهي من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ، وتمّ تداولها مؤخّراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والـ "ووتس آب"؛ وذلك بعد أن تمّ تقديمها عبر الـ "يوتيوب".

وقال الملحن أحمد الفهد: "إن من المنتظر أن تبثّ الأغنية على العديد من إذاعات الـ FM"، مشيراً إلى أنّ ثمرة هذا العمل مع الفنان عبد الله الرويشد هي كسر حاجز انقطاع التعاون الطويل الأمد، والذي استمرّ لأكثر من 10 أعوام، حين غنّى الرويشد من ألحانه أغنية " أسعد أيامي"، من كلمات المحتار.

كذلك أشار في اتصال هاتفي عن جديده إلى تعاونه "سيكون مع الأسماء الكبيرة، في عدّة أعمال غنائية، كالفنانين رابح صقر وماجد المهندس".

وأضاف الملحن أحمد الفهد أنّ الفنان عبد الله الرويشد سيغنّي أغنية "مالك عذر" في حفلة "هلا فبراير" بالكويت. لكن الفهد لم يتوقّع في المقابل أن يقدّم الرويشد هذا العمل ضمن حفلات "سوق واقف"، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأربعاء في 29 يناير 2014؛ وذلك بسبب وجود الفنان أبوبكر سالم في نفس تلك الحفلة، حيث يرى أنّ من الصعوبة على الفنان عبد الله الرويشد تقديم الأغنية في ظلّ مساحة زمنية "ضيّقة" تجمعه بالفنان أبوبكر سالم.

كلمات "مالك عذر"

لو تـعذرت مـالك بعينـي عـذر

كيف أشوف الخطأ منـك واتحمله

المصيبة تـكرر خـطاك وكـثر

لين عـذرك خـجل من كثر ما اقبله

*****

كنت أجامل ووسع عليك الصدر

وأنت ورد الأمل فـي يـدك تقتله

تـدري انك بـرحلة حياتـي عمر

كيـف من دونـك أحيـاه وتأمله

*****

كاسـرِ خاطـري والخفوق انكسر

كمـل اللـي بعـد ودك أتكمله

يـا حبيـبـي ترا الصبر ما من صبر

العتب مـل ونـحرقـت الأسئلة

*****

دام بـاقي للآمـال غصـنِ خضر

ولـع الشوق فينـي وشـب الوله

لا تـعيـد الخطأ بـس وآمر أمر

أتـرك اللـي مضى والجديد ازهله

*****

شرح الصور

1 ـ أحمد الفهد وعبد الله الرويشد

2 ـ الفنان عبدالله الرويشد

3 ـ الفنان عبدالله الرويشد

4 ـ الملحن أحمد الفهد

5 ـ الملحن أحمد الفهد

6 ـ أحمد الفهد ورابح صقر

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