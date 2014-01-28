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غدا.."البرعى" يستعرض تقريرا عن المعاشات المبكرة بمجلس الوزراء

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غدا.."البرعى" يستعرض تقريرا عن المعاشات المبكرة بمجلس الوزراء غدا.."البرعى" يستعرض تقريرا عن المعاشات المبكرة بمجلس الوزراء

يستعرض الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى غدًا الأربعاء، بمجلس الوزراء، تقريرًا عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتحدث الوزير عن المشاكل التى تواجه أصحاب المعاشات المبكرة بعد إلغاء المادة 19 من قانون 135 لسنة 2010 وقيام الوزارة بتشكيل لجنة لبحث مطالبهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شكل فيه الوزير لجنة لبحث جميع الحالات المتضررين من المعاش المبكر وتقاضيهم مبالغ صغيرة لا تتجاوز 139 جنيها، بعد إلغاء قانون 135 لسنة 2010، الذى يعرف بقانون "بطرس غالى"، على أن يحصل هؤلاء على معاش يعادل قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى الذى يقرب من 477 جنيها بعد الزيادة المقررة له.

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مصر 365