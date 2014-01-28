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غريب ينصح صلاح: تشيلسي تجربة مختلفة تماما عن بازل

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غريب ينصح صلاح: تشيلسي تجربة مختلفة تماما عن بازل غريب ينصح صلاح: تشيلسي تجربة مختلفة تماما عن بازل

عقب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب على انتقال نجم الفراعنة محمد صلاح من بازل إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صلاح انتقل مقابل 11 مليون جنيه استرليني بعد منافسة شرسة انتصر فيها تشيلسي على غريمه ليفربول.

وقال غريب لـFilGoal.com تعقيبا على الصفقة: "تجربة تشيلسي ستكون مختلفة تماما عن بازل".

وتابع "تشيلسي من أهم فرق العالم، يلعب في أقوى دوريات العالم.. وبالتالي الأمر يتطلب من صلاح جهدا أكبر".

وأضاف "على صلاح أن يثبت نفسه من جديد في تشيلسي لأن الأمور مختلفة هذه المرة".

وأتم "صلاح من أهم أعمدة منتخب مصر، وسعداء للغاية من أجله ونتمنى له جميعا التوفيق من أجلنا".

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