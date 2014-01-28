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سيزار ينتقل لجيريميو البرازيلي

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سيزار ينتقل لجيريميو البرازيلي سيزار ينتقل لجيريميو البرازيلي

(/ أ ش أ/) - أفادت تقارير بأن البرازيلى جوليو سيزار حارس مرمى كوينز بارك رينجرز الإنجليزي سوف يرحل عن النادي ويعود الى البرازيل كى ينضم الى فريق جيريميو.

وكان الحارس الذى يبلغ من العمر 34 عاما قد بدأ فى الفترة الاخيرة يفكر جديا فى الرحيل عن ناديه بسبب عدم مشاركته مع الفريق حيث انه لم يلعب هذا الموسم سوى مباراة واحدة فقط امام ايفرتون فى وقت سابق من الشهر الجاري.

ويسعى سيزار لحماية مكانه في التشكيل الأساسي للبرازيل قبل كأس العالم 2014.

وأبدى جوس بويت مدرب سندرلاند رغبته فى ضم سيزار على سبيل الإعارة كما ربطت التقارير بين الحارس البرازيلى وناديي كاليارى وسامبدوريا الايطاليين.

وقال هارى ريدناب مدرب كوينز بارك: "لن نقف فى طريق سيزار، كما أننا لن نطلب أي ثمن مقابل انتقاله حيث ندرك انه يحتاج للعب".

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