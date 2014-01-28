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بينيتث يعد بمفاجأة في سوق الانتقالات الشتوي لنابولي

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بينيتث يعد بمفاجأة في سوق الانتقالات الشتوي لنابولي بينيتث يعد بمفاجأة في سوق الانتقالات الشتوي لنابولي

روما، (إفي): أعرب المدير الفني لنابولي الإيطالي، رفايل بنيتيث، عن ثقته في أن فريقه سيجري المزيد من الصفقات خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري عقب ضم لاعب الوسط البرازيلي جورجينيو.

وقال بنيتيث في تصريحات إذاعية إن المدير الرياضي للفريق ريكاردو بيون يعمل على عدة جبهات من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف المدرب الإسباني "لقد تحدثت مع الرئيس وأنا واثق من حدوث مفاجأة، الأمر الايجابي أن بعض الأسماء المطروحة لا تتداولها الصحف، صحيح أن البعض الأخر لا ولكن هذا أمر لا يمكن تجنبه".

يشار إلى أن أكثر الأسماء التي تداولتها وسائل الاعلام المرشحة للانضمام لنابولي هو الكاميروني ألكسندر سونج لاعب برشلونة الإسباني.

وقالت جريدة (لاجازيتا ديلو سبورت) أن بنيتيث اتصل شخصيا باللاعب من أجل اقناعه بالانضمام لفريقه.

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