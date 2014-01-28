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النصر يخطف الفوز من الفتح في الدقيقة 95

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النصر يخطف الفوز من الفتح في الدقيقة 95 النصر يخطف الفوز من الفتح في الدقيقة 95

حافظ النصر على صدارته في جدول الدوري السعودي بفوز قاتل على الفتح في الجولة الـ20 من عمر المسابقة.

تقدم دوريس سالومو في الدقيقة 33 لصالح الفتح حامل لقب الدوري السعودي الممتاز.

وقاد يحيى الشهري حملة عودة النصر لأجواء المباراة بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

سارت المباراة بنتيجة التعادل حتى الدقيقة 95، حين خطف عمر هواسي هدف الفوز القاتل لصالح النصر.

ورفع النصر رصيده في جدول الدوري إلى 54 نقطة، متفوقا على أقرب ملاحقيه الهلال بـ6 نقاط.

وقبع الفتح في المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 21 نقطة.

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