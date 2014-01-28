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ميلان في طريقه لاستبدال زاكاردو بعادل تاعرابت‎

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ميلان في طريقه لاستبدال زاكاردو بعادل تاعرابت‎ ميلان في طريقه لاستبدال زاكاردو بعادل تاعرابت‎

أكد نادي ميلان سعيه لاستبدال كريستيان زاكاردو مدافع الفريق الإيطالي، بعادل تاعرابت‎ صاحب النزعة الهجومية ولاعب كوينز بارك رينجرز.

عادل تاعرابت – 24 عاما – ولعب بألوان فولام وعدد من المباريات مع توتنام هوتسبر بالإضافة إلى لنس الفرنسي.

وقال نادي ميلان في تقرير له بثه عبر موقعه الاكتروني إن المفاوضات في طريقها لاستبدال المدافع صاحب الـ32 عاما بعادل.

ويسعى ميلان لزيادة قوته الهجومية بعد التعاقد مع هوندا، وذلك بضم اللاعب المغربي الذي يجيد المشاركة في جميع المراكز تحت رأس الحربة.

ويأمل ميلان في أن يضم عادل تاعرابت ليلعب بجوار كاكا خلف المهاجم الإيطالي الدولي ماريو بالوتيلي.

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