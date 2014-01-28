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الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 13 ألف حكم ويعيد 15 سيارة مسروقة

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الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 13 ألف حكم ويعيد 15 سيارة مسروقة الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 13 ألف حكم ويعيد 15 سيارة مسروقة

قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية خلال 24 ساعة، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (31) قطعة سلاح نارى، و(“48″ طلقة نارية مختلفة الأعيرة)، وضبط قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، عبارة عن بندقية آلية بخزينتها ( 5 ) طلقات نارية، وضبط (150) قطعة سلاح أبيض.
> كما تم إستهداف (8) بؤر إجرامية بمناطق (المنزلة, الجمالية, المطرية ) بمحافظة الدقهلية، و( السحر والجمال ) بمحافظة الشرقية ، و( مجريس بمركز شرطة صدفا) بمحافظة أسيوط، و( الشيخ زويد ، رفح ، العريش ) بمحافظة شمال سيناء، بعدة حملات أمنية ضٌبط خلالها فرد محلى الصنع، وكمية من مخدر البانجو وزنت (52,500 كيلو جرام)، وتنفيذ (104) حكم قضائى متنوع.
> كما تم ضبط (59) قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (76,540 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (4,046 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 43 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 12 جرام)، و(6605) قرص مخدر.
> كما تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (14) متهم إرتكبوا (3) (سرقة بالإكراه ، سرقات متنوعة)، وضبط متهم لقيام بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزته سلاح أبيض.
> ايضاً تم تنفيذ (13380) حكم قضائى متنوع، وضبط (70) دراجة بخارية مخالفة، وضبط (15) سيارة مُبلغ بسرقتها.
> كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وجارى إستمرار توجيه الحملات الأمنية والعمل على ضبط كافة صور الخروج عن القانون.

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