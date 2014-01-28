شرطة التعمير تضبط الآف المخالفات فى حملة انضباطية بالمدن الجديدة

قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بعدة حملات أمنية وإنضباطية بمختلف المدن العمراينة الجديدة بالمنطقة المركزية ومحافظات الوجهين البحرى والقبلى بالتنسيق مع المختصين بأجهزة تلك المدن، أسفرت جهودها خلال يومى، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط قضية سرقة تيار كهربائى، و(9) محاجر بدون ترخيص، وقضية إتلاف المال العام (المسطح الأخضر)، وضبط (259) مخالفة مرورية متنوعة.

> كما تم تنفيذ (22) قرار إزالة، وسحب (2) وحدة وإلغاء تخصيصها، وغلق وتشميع (10) وحدة مخالفة، وإيقاف (31) أعمال مخالفة، وضبط (37) مخالفة مبانى لشروط التخصيص، وضبط (12) قضية مزاولة محلات لنشاط بدون ترخيص، وضبط عدد (25) قضية تغير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى، ورفع عدد (74) حالات إشغالات.

> بالإضافة الى ضبط (16) مخالفات بيئية ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وضبط (20) بائع جائل وعدم حمل شهادة صحية.

> كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارى إستمرار الحملات.