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ضبط منشطات جنسية وأعشاب غير مرخصة بمحل بنجع حمادي

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ضبط منشطات جنسية وأعشاب غير مرخصة بمحل بنجع حمادي ضبط منشطات جنسية وأعشاب غير مرخصة بمحل بنجع حمادي

مدير أمن قنا

تمكنت وحدة مباحث تموين نجع حمادي من ضبط منشطات جنسية وأعشاب طبية غير مرخصة ومحظور تداولها داخل محل للأعشاب الطبية بنجع حمادي.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي بضبط كميات من المنشطات الجنسية والأعشاب الطبية وسلع مجهولة المصدر داخل محل حساسين للأعشاب الطبية بنجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث أن المحل يعمل بدون ترخيص ويوجد بداخله عبوات من العسل الملكي للرجال والسيدات ، وزيوت للشعر ، وأعشاب طبية وهرمونية ، بالإضافة إلى وجود أعشاب تستخدم كمنشطات جنسية للرجال ، غير مرخصة ، ومحظور تداولها فتحرر المحضر رقم 1063 جنح ، مركز شرطة نجع حمادي ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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