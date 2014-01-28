أمن الأقصر يحبط محاولة تهريب 30 طن كابلات كهربائية

أحبطت قوات الشرطة بمركز إسنا جنوب الأقصر ، اليوم محاولة تهريب 30 طن كابلات كهربائية واجزاء من أبراج الضغط العالي كانت محملة علي سيارة نقل كبيرة يستقلها 4 اشخاص.

تلقى اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر، إخطاراً من العميد عمر الخطاب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت بضبط سيارة نقل بمقطورة الجيزة، محملة بنحو 30 طن قطع حديدية خاصة بأبراج الضغط العالي وكابلات ألومنيومحال مرورها بالطريق الغربي القبلي بمنطقة كومير بإسنا وكان يستقلها كلاً من إسلام محمد عبد المنجي عبد الغني، 17 سنة عامل أجري ومقيم بدائرة فسم الخليفة بالقاهرة، وأنور عاطف أنور ياسين 30 سنة عامل ومقيم بدائرة قسم الخليفة، وسبق اتهامه في العديد من القضايا، وأحمد عبد المنعم عبد القادر 20 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، وصفوت أبو سريع محمد وشهرته حسن 40 سنة سائق ومقيم بذات الناحية، مسجل شقي خطر سيق اتهامه في عدد كبير من قضايا فرض سيطرة ونفوذ بدائرة قسم الخليفة.

حرر محضر بالواقعة وتم التحفظ علي المضبوطات وأحيل المتهمون الأربعة للنيابة التي باشرت التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي لنيابات الأقصر .