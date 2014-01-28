تجمع سياسي لبناني يندد بالتفجيرات الإرهابية في مصر

ندد منبر الوحدة الوطنية في لبنان بالتفجيرات الإرهابية التيي نفذها الارهاب في مصر خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

> وحيا المنبر توافد ملايين المصريين إلى الميادين والساحات ليؤكدوا التزامهم بثوابت ثورة 25 يناير وليشجبوا محاولات تشويه الثورة والإنقضاض على أهدافها وفرض الإرهاب المدمر على مصر.

وأعرب المنبر عن خشيته من تحول الارهاب الأسود بعد أن إستوطن في العراق وأعلن الحرب على لبنان وهز وحدة اليمن وليبيا وتونس الى حروب أهلية تفجر الأوضاع وتنشر الفوضى في الدول العربية خدمة للارهاب التكفيري وحماته والتحالف الأمريكي الصهيوني.

وأكد المنبر في بيان له عقب اجتماع لامانته العامة برئاسة رئيس الوزراء الاسبق الدكتور سليم الحص اليوم أن الدعوات المشبوهة التي تطلقها قوى تكفيرية متطرفة ضد لبنان وتهديدها بقتل اللبنانيين وضرب أمنهم ودعوة “أهل السنة” للانشقاق عن الجيش اللبناني بانها دعوات لا علاقة لها بالدين وانما جرائم بحق لبنان والعروبة والقيم الإسلامية.

وأهاب باللبنانيين ان يواجهوا الإرهاب التكفيري على غرار مواجهتهم الإعتداءات الإسرائيلية وإرهاب الصهاينة داعيا المسئولين الى محاسبة التكفيريين وإحالتهم الى القضاء المختص وإتخاذ أقصى العقوبات بحقهم.

أ ش أ