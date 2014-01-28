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محافظ القاهرة يطالب رئيس "منشأة ناصر" بتكثيف حملات النظافة

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محافظ القاهرة يطالب رئيس "منشأة ناصر" بتكثيف حملات النظافة محافظ القاهرة يطالب رئيس "منشأة ناصر" بتكثيف حملات النظافة

طالب محافظ القاهرة، الدكتور جلال السعيد، رئيس حى منشأة ناصر، جمال محيى الدين، بالاستمرارية والمداومة على حالة النظافة بالشارع ورش الشوارع يومياً مع تكثيف حملات نظافة لتجديد الطرق من الأتربة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، ورفع تراكمات القمامة والسيارات المتروكة بالشوارع، ورفع الإشغالات، مع رفع كفاءة شارع الطيران المحور الرئيسى بمنطقة الدويقة.

وأشار السعيد، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تفقد أعمال إنشاء سويقة بمنطقة الدويقة يقوم الحى بإنشائها لتضم 130 باكية لتجميع الباعة الجائلين بها بتكلفة تقدر بحوالى نصف مليون جنيه، فضلا عن تفقده الأعمال الجارية فى إنشاء حديقة الفردوس الواقعة على طريق صلاح سالم على مساحة 4 أفدنة، موضحا أن المحافظة تقوم بإنشائها فى إطار خططها لزيادة المساحات الخضراء على أن تقام على أعلى مستوى تضاهى حديقة الأزهر وتضم مطعما وقاعة مؤتمرات وملاعب أطفال.
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