الوزير: حال التعليم لا يرضى أحدًا و400 مليون جنيه جديدة للميزانية

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه تم إضافة 400 مليون جنيه على ميزانية التعليم يتم تطبيقها بدءًا من الفصل الدراسى الثانى لهذا العام.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الخاص بإعلان استراتيجية التعليم قبل الجامعى بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة، أن حال التعليم فى مصر لا يرضى أحدًا، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة فى دعم التعليم وإتاحة الفرصة لإيجاد مكان مناسب لكل طالب داخل الفصل بإنشاء عدد من المدارس بتعاون وحدات المجتمع المدنى،وبعض المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى المنحة الإماراتية.

وأشار أبو النصر أن ميزانية هيئة الأبنية التعليمية والمخصصة لبناء مدارس تسمح ببناء 300 مدرسة فقط فى حين أن العدد المطلوب لسد العجزة 10 آلاف مدرسة.