بهاء أبوشقة: مرسى وكل العوا محاميا له خلال محاكمة اليوم

قال بهاء أبو شقة، المحامى إن مطالب الرئيس السابق محمد مرسى للدكتور محمد سليم العوا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة يعنى أن مرسى وكل العوا محاميا له.

وأضاف أبوشقة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى قانون الاجراءات الجنائية لا بد من توكيل المتهم لمحام، ولا بد أن يحضر المتهم ويحضر المحامى أيضا الجلسة، مشيرا إلى أن التوكيل لا يكون عبر الشهر العقارى ولكن بمطالبة المتهم لمحام بالدفاع عنه.

وأوضح أبوشقة أنه فى حالة عدم توكيل مرسى محامين تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عنه وتتأكد المحكمة من جدية الدفاع، مشيرا إلى أن هذا يضمن سلامة إجراءات المحكمة.

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