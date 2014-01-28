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رئيس المترو: استمرار تشغيل خط المرج حلوان والسيطرة على التظاهرات

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رئيس المترو: استمرار تشغيل خط المرج حلوان والسيطرة على التظاهرات رئيس المترو: استمرار تشغيل خط المرج حلوان والسيطرة على التظاهرات

قال المهندس عبد الله فوزى رئيس الشركة المصرية لتشغيل مترو الإنفاق، إن عددا من عناصر الإخوان قاموا بوضع الإطارات المحترقة أمام خط مترو المرج، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على تلك الأعمال واستمرار تشغيل خطوط المترو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع، على قناة الحياة، أن إدارة المترو توجه التعليمات لقائدى القطارات بالتبليغ الفورى فى حالة حدوث أى أعمال شغب تواجه المترو أثناء سيره من خلال أساليب الاتصالات الحديثة المتوفرة بمترو الأنفاق، مؤكداً على التعامل بكل قوة وحزم مع الخارجين على القانون.

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