شرائح التوست مع القشطة قليلة الدهون

المقادير:

-2 كوب قشدة

-6 شريحة توست أبيض، طري.

-1 كوب حليب بودرة بلا دسم.

-2 كوب ماء.

-2 ملعقة طعام سكّر.

-2 ملعقة طعام نشاء.

-2 ملعقة طعام ماء زهر.

-1 ظرف مستكة حبّ، مدقوق.

- ملعقتان كبيرتان فستق حلبي، مطحون ناعم.

- 1 ملعقة كبيرة صنوبر نيء.

-1 ملعقة طعام لوز أنصاف.

-2 موز وسط، مقطّع دوائر.

-2 ملعقة طعام عسل.

طريقة التحضير:

1-لتحضير القشدة، تُزال أطراف التوست ويُقطّع إلى مكعّبات.

2-يُذوّب الحليب مع الماء، السكّر والنشاء على البارد. يوضع المزيج على نار متوسّطة مع مكعّبات التوست ويُحرّك باستمرار بشريط الخفق حتّى تجمد القشدة. يُزاد ماء الزهر والمستكة ويُحرّك المزيج. توضع جانباً حتّى تبرد.

3-تُسكب القشدة في طبق التقديم.

4-يُزيّن الطبق بالفستق الحلبي، الصنوبر واللوز.

5-يوضع في البرّاد حتّى يبرد.

6-يُزيّن بالموز والعسل قبل الأكل بقليل.

7-تقطّع الصينيّة إلى 5 قطع متساوية.

8-تُقدّم باردةً.

فوائد الطبق:

قليل الدهون، غنيّ بالكلسيوم، الفوسفور والفيتامين B2 . يحتوي على Fructo-oligosaccharides

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