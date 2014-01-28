مورينيو: هناك فرصة جيدة لفوز تشيلسي بالدوري في الموسم المُقبل

قال مدرب تشيلسي، جوزيه مورينيو، الثلاثاء، إن فريقه سيكون جاهزًا بشكل أفضل للمنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل، لكنه سينافس قدر المستطاع فريقي أرسنال ومانشستر سيتي.

ويأمل تشيلسي في مواصلة الضغط على أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، عندما يواجه ويستهام يونايتد، الأربعاء.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، “هناك فرصة جيدة للفوز باللقب لكن ليس هذا الموسم”.

وأضاف: “يجب أن نحاول مواصلة تقديم عروض جيدة ولنر كيف ستسير الأمور. الهدف الأساسي هذا الموسم هو بناء فريق”.

وتابع قائلًا: “أعتقد أن الفريق سيكون قويًّا حقًّا في الموسم المقبل، هذا الموسم نحن ننافس ونريد تحقيق الفوز”.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن «سيتي»، ونقطتين عن أرسنال.

ويحل تشيلسي، الذي باع الإسباني خوان ماتا، وتعاقد مع المهاجم المصري محمد صلاح، من بازل السويسري، ضيفًا على “سيتي”، الإثنين المقبل.

ويرى البرتغالي “مورينيو” أن مباراة ويستهام ستكون صعبة، وقال “أعتقد أن لقاء ويستهام سيكون صعبًا، ضم ويستهام لاعبين ولا يعاني من إصابات كثيرة، كما حصل على راحة بعد فترة عصيبة أثناء عيد الميلاد”.

وسيغيب عن تشيلسي مهاجمه المصاب فرناندو توريس، لكن «مورينيو» يأمل أن يواصل الكاميروني صامويل إيتو تقديم عروضه المتميزة بعد ثلاثيته في شباك مانشستر يونايتد، في مباراة انتهت بنتيجة 3-1.

ولن يتمكن المصري محمد صلاح من اللعب في مباراة ويستهام، لكن نيمانيا ماتيتش، المنضم حديثًا لتشيلسي قد يخوض أول مباراة مع الفريق.

رويترز