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"طاهر وسلماوى والشوباشى" ينضمون لوقفة الفنانين أمام المتحف الإسلامى

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"طاهر وسلماوى والشوباشى" ينضمون لوقفة الفنانين أمام المتحف الإسلامى "طاهر وسلماوى والشوباشى" ينضمون لوقفة الفنانين أمام المتحف الإسلامى

انضم عدد من الصحفيين والأدباء والكتاب والفنانين إلى الوقفة المنظمة أمام المتحف الإسلامى للتنديد بالأعمال الإرهابية والإجرامية التى تمارسها جماعة الإخوان الإرهابية،

ووصل إلى هناك الكاتب الروائى بهاء طاهر، والكاتب الصحفى محمد سلماوى والكاتبة فريدة الشوباشى والمفكر طارق حجى.

وتزايدت أعداد المشاركين فى الوقفة، بعد انضمام عدد من الأهالى، ورددت فرقة أحمد حجازى عددا من الأناشيد والأغانى الوطنية.

ومن جانبه أكد الكاتب بهاء طاهر أن المشاركة فى الوقفة واجب وطنى على كل مواطن وذلك لما تحمله من رسالة مناهضة للإرهاب، مشيرا إلى أن الوقفة رسالة على توحد الشعب المصرى ضد الإرهاب والإرهابيين.

وقال محمد العدل: إن المشاركة فى الوقفة ليست رسالة للإرهابيين وذلك لأنهم لا يسمعون آراءنا ولا أفكارنا، بل يستمعون إلى ما يملى عليهم فقط، وتواجدنا فى الشارع اليوم رسالة للشعب المصرى للتأكيد على مصريتنا التى ترفض العنف والتطرف.

وأثنى العدل فى تصريحات "لليوم السابع" على وقفة اليوم ووصفها بالناجحة لمشاركة هذا الكم من الفنانين والأدباء والمثقفين.
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