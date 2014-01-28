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طبيب نفسى: مرسى فقد السيطرة على نفسه بعد شعوره بضياع السلطة

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طبيب نفسى: مرسى فقد السيطرة على نفسه بعد شعوره بضياع السلطة طبيب نفسى: مرسى فقد السيطرة على نفسه بعد شعوره بضياع السلطة

قال الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى، إن اليوم فى محاكمة السابق محمد مرسى وآخرين من جماعة الإخوان كان واضح عليهم القلق والتوتر داخل القفص وظهر ذلك بوضوح عندما صرخ مرسى فى القاضى.

وأضاف أنه تخلى عن التعامل بأسلوب رئاسى الذى كان حريصا على التعامل بها فى جلسته السابقة.

وأضاف "المهدى" خلال مداخلة هاتفية لقناة "CBCextra" أن مرسى فقد السيطرة على نفسه على عكس مما كان يتوقع منه الكثيرون، موضحاً أن البلتاجى وصفوت حجازى وبديع كان يبدو عليهم الوجوم والغضب والصمت والحزن، مؤكداً أنهم شعروا بأن ما كانوا يحاربون من أجله وهو السلطة أصبح بعيد المنال.

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مصر 365