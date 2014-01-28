وزير التعليم: حذف 30% من المناهج بدءا من العام الدراسى المقبل

بدأ المؤتمر الخاص بإعلان استراتيجية التعليم قبل الجامعى، منذ قليل، برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو وأحداث الإرهاب الأخيرة.

وقال وزير التعليم خلال المؤتمر، الذى حضره وكلاء الوزراء على مستوى الجمهورية، وعدد من خبراء التعليم، إنه سيتم حذف 30% من المناهج بدءًا من العام الدراسى الجديد لأن هناك حشوًا وتكرارًا بها.

وأضاف أن هناك دروسًا تطبق حاليًا ولا يفهمها بعض الطلاب، مشيرًا إلى أنها لا تناسب عقلية الطلاب، موضحًا أن تطوير المناهج فى مقدمة مهمات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقال أبوالنصر، إن الرئيس عدلى منصور طلب عرض استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعى، فى حوار مجتمعى لتحديد آراء فئات الدولة فيما تم وضعه بالاستراتيجية.

وأشاد الوزير بدور الدكتور علاء عبد الغفار، مستشاره للتطوير وجودة التعليم، على ما بذله خلال الفترة الماضية من إنجاز ملموس لإخراج هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد الاستعانة بالمناهج التعليمية بالدول الأوروبية مثل الرياضيات والعلوم.

ولفت الوزير إلى أن حجم الكتاب لن يزيد على 200 ورقة، شاملة الأنشطة والتدريبات، مؤكدًا على ضرورة مشاركة المجتمع فى تطوير التعليم.

ونوه الوزير بدور المعلم، مشيرًا إلى أنها أهم مهنة، لأن المعلم هو الذى قام بتعليم الطبيب والقاضى والوزير، لافتًا إلى ضرورة عودة هيبة المعلم داخل الفصول.

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن إعلان "تثبيت" وكلاء الوزارة التعليم بالمحافظات سيصدر غدًا الأربعاء، ماعدا القاهرة والإسكندرية، نظرًا لكون وكيلا الوزارة بهما منتدبان من الجامعات.

وقال الوزير، إنه لا يوجد شخص فى مصر راضٍ عن مستوى التعليم، وبالتالى لابد من تطوير قدرات المعلمين حتى يتم تطوير التعليم نفسه.

> وأضاف أن هناك 40 معلمًا فى الوزارة تم تدريبهم على أعلى مستوى خلال الفترة الماضية، ليكونوا ضمن الصف الثانى بالوزارة مستقبلا.

وقال إنه سيتم تخصيص 8 مليارات جنيه لتقديم التغذية المدرسية للطلاب خلال العام الدراسى المقبل، من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى.

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