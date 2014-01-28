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العثور على 5 كيلو بانجو و 1700 قرص مخدر بحوزة مسلحين بطوخ في القليوبية

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العثور على 5 كيلو بانجو و 1700 قرص مخدر بحوزة مسلحين بطوخ في القليوبية العثور على 5 كيلو بانجو و 1700 قرص مخدر بحوزة مسلحين بطوخ في القليوبية

نبات البانجو – أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط كلٍ من “عبدالعزيز . ع . ح” 38 سنة، عاطل، ومقيم بندر طوخ، و”عيد . م . س” 50 سنة، عاطل، ومقيم دائرة المركز، مسجل شقى خطر” سرقات عامة ” والسابق إتهامه فى 13 قضية ” سرقة – سلاح – مخدرات – شروع فى القتل – ضرب” وبحوزتهما ( 2 ) فرد خرطوش، و( 15 ) طلقة نارية من ذات العيار، و( 3 ) كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و( 1700 ) قرص مخدر، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد الإتجار.

كما تم ضبط ” ناصر . ح . س ” 35 سنة، عاطل، ومقيم دائرة المركز، والسابق إتهامه فى 8 قضايا ” قتل – شروع فى القتل – سرقة بالإكراه – ضرب – مخدرات”، وبحوزته فرد خرطوش و 2 طلقة من ذات العيار ، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 2 ) كيلو جرام، وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.

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