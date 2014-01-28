أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ماجدة الرومى لـ”شيريهان”: قولي لأحرار مصر إن صوتي ملكهم وقبلي عني مصر الطيبة

Google+ Print
ماجدة الرومى لـ”شيريهان”: قولي لأحرار مصر إن صوتي ملكهم وقبلي عني مصر الطيبة ماجدة الرومى لـ”شيريهان”: قولي لأحرار مصر إن صوتي ملكهم وقبلي عني مصر الطيبة

بعثت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى اليوم برسالة حب مطولة لمصر وشعبها،وذلك من خلال الرسالة التى وجهتها للفنانة شيريهان عبر صفحانها على مواقع تويتر وفيس بوك.
> وكانت شيريهان قد وجهت التحية الى ماجدة ،وقالت لها.كم انت رائعة ايتها النسانة والنجمة دائمة الصدق والجمال والانسانية والكثر من كبيرة.
> وهو ما ردت علية ماجدة برسالة مطولة قالت فيها.الحبيبة شريهان ،يا وجه الجميل عليك السلام يا إبنتنا يا وردتنا النديَّة يا الغالية نجمتنا.الف شكرٍ على رسالتك التى تعني لي الكثير .،وبعد ..أسألك بالله يا حبيبة،أن تهدي سلامي ،للمحروسة ام الدنيا،لمصر ، لمصرنا جميعاً،. أسألك بالله يا حبيبة ،عانقي عنّي مصر الطيّبة، قبِّلي عنّي ترابها المبارك، ضمّي عنّي شعبها الكريم.
> واضافت ماجدة . حييِّ عنِّي اليوم بالذات ،كل مصري يدافع عن مصرالحياة، عن مصر المستقبل،عن مصر الابداع،مصر الحضارة ،مصر الفرح ،مصر العيد ،مصر السلام وراحة البال، مصر الحضن الحنون..
> وقالت ايضا .قولي للاحرار في مصر ،أن صوتي بتصرّفهم وقلبي بتصرّفهم ،قولي لهم مصر لنا بقدر ما هي لهم، لن ندعها تُذبح، لن ندعها تركع ،لن نسمح أن يحترق وجهها الجميل بالنار ،نحن جميعاً اولادها يوم تنادينا،نحن جميعاً نار سلاحها يوم يهددها الشر او العنف ..
> وأختتنمت رسالتها قائلة .قولي لمصر ،أحبك يا مصر ،أنا بعد أولادك وأحرارك لك ،وأنت لي ،فإفتحي لي أبوابك يا ام الدنيا كي آتي اليك ،وبيدي الف غصن أرزٍ من بلادي، مع بالغ تأثّري

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط