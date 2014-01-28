ماجدة الرومى لـ”شيريهان”: قولي لأحرار مصر إن صوتي ملكهم وقبلي عني مصر الطيبة

بعثت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى اليوم برسالة حب مطولة لمصر وشعبها،وذلك من خلال الرسالة التى وجهتها للفنانة شيريهان عبر صفحانها على مواقع تويتر وفيس بوك.

> وكانت شيريهان قد وجهت التحية الى ماجدة ،وقالت لها.كم انت رائعة ايتها النسانة والنجمة دائمة الصدق والجمال والانسانية والكثر من كبيرة.

> وهو ما ردت علية ماجدة برسالة مطولة قالت فيها.الحبيبة شريهان ،يا وجه مصر الجميل عليك السلام يا إبنتنا يا وردتنا النديَّة يا الغالية نجمتنا.الف شكرٍ على رسالتك التى تعني لي الكثير .،وبعد ..أسألك بالله يا حبيبة،أن تهدي سلامي ،للمحروسة ام الدنيا،لمصر ، لمصرنا جميعاً،. أسألك بالله يا حبيبة ،عانقي عنّي مصر الطيّبة، قبِّلي عنّي ترابها المبارك، ضمّي عنّي شعبها الكريم.

> واضافت ماجدة . حييِّ عنِّي اليوم بالذات ،كل مصري يدافع عن مصرالحياة، عن مصر المستقبل،عن مصر الابداع،مصر الحضارة ،مصر الفرح ،مصر العيد ،مصر السلام وراحة البال، مصر الحضن الحنون..

> وقالت ايضا .قولي للاحرار في مصر ،أن صوتي بتصرّفهم وقلبي بتصرّفهم ،قولي لهم مصر لنا بقدر ما هي لهم، لن ندعها تُذبح، لن ندعها تركع ،لن نسمح أن يحترق وجهها الجميل بالنار ،نحن جميعاً اولادها يوم تنادينا،نحن جميعاً نار سلاحها يوم يهددها الشر او العنف ..

> وأختتنمت رسالتها قائلة .قولي لمصر ،أحبك يا مصر ،أنا بعد أولادك وأحرارك لك ،وأنت لي ،فإفتحي لي أبوابك يا ام الدنيا كي آتي اليك ،وبيدي الف غصن أرزٍ من بلادي، مع بالغ تأثّري