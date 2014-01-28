بالصور محافظ سوهاج يشهد مبارة فريقي سوهاج والمراغه‎

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج،عصر اليوم مباراة كرة القدم بين فريقي نادي سوهاج ونادي المراغة في الدوري الممتاز “ب”علي ملعب الاستاد الرياضي بسوهاج بحضور كلاً من المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة و المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد والمهندس محمد ربيع رئيس نادي سوهاج و عبد الله مهنى رئيس نادي المراغة وسط جماهير الناديين ، والتي انتهت بفوز سوهاج علي المراغة 2/0 ليرفع رصيده إلي 15 نقطة ويتوقف رصيد المراغة عند 13 نقطة بدوري القسم الثاني .

وأكد محافظ الإقليم علي دعمه للرياضة والرياضيين بالمحافظة آملاً أن يصل كلاا الفريقين للدوري الممتاز ليمثلا محافظة سوهاج،مشيراً أن حضوره اليوم لدعم الفريقين معنوياً وتشجيع اللاعبين علي بذل المزيد من الجهد والأداء الجيد حيث أشار أن المسانده والدعم المادي من المحافظة موجوديين علي قدر الامكانيات المتاحة .

ومن جانبه أهدي رئيس نادي سوهاج فوز الفريق للمحافظ وجماهير النادي معرباً عن شكره لمحافظ الإقليم علي اهتمامه ودعمه للنادي ماديا ومعنويا ، مؤكدا قدرة الفريق بقيادة الكابتن هشام عبد المنعم المدير الفني علي التميز والصعود للدوري الممتاز .

كما وجه أيضا رئيس نادي المراغة الشكر للمحافظ علي اهتمامه بحضور المباراه، مؤكداً ايضا علي قدرة فريق المراغة ومديره الفني الكابتن عبد العال الشندويلي علي المنافسة والوصول للدوري الممتاز .