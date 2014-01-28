“تأمين الطرق” تضبط عاطلين أثناء قطعهما كابلات أعمدة الإنارة

تمكنت وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق بمديرية امن البحيرة، أثناء تواجدهم بالطريق الدولى الساحلى أعلى كوبرى المعدية إتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة إدكو من ضبط كلاً من “إسلام . م . إ” 21 سنة، عاطل، ومقيم الإسكندرية، والسابق إتهامه فى 7 قضايا متنوعة ” سلاح / تسول / مخدرات / أداب”، و”أحمد . ع . ر” 36 سنة، عاطل، ومقيم الإسكندرية، وأخر برفقتهما ( هارب ) حال قيامهم بقطع الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة وبحوزتهما عدد 2 كابل كهربائى مقطع بطول 2 متر والأخر بطول 1,5 متر والأدوات المستخدمة ( حجارى ذو مقبض خشبى كبير، زاوية حديد بطول 50 سم، مطرقة حديد، وسيف متوسط الحجم)، وبحوزة الأول 3 قرص مخدر و 2 طلقة خرطوش.

> وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب “محمد . ع . م” 30 سنة.